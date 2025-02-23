Bursa\'da Genç Kızın Düşerek Ölümü

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Bursa'da 21 yaşındaki genç kız, kaldığı apartmanın 8'inci katından düşerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 09.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi Dikçeşme Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 21 yaşındaki Seher T., kaldığı apartmanın 8'inci kat balkonundan aşağı düştü. Sesi duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 21 yaşındaki genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Seher T.'nin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Genç kızın yakın arkadaşları ise gözyaşlarını tutamadı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA