Bursa'da Genç, Üvey Babasını Bıçaklayarak Yaraladı - Son Dakika
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Bursa'da Genç, Üvey Babasını Bıçaklayarak Yaraladı

Bursa\'da Genç, Üvey Babasını Bıçaklayarak Yaraladı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir genç, annesiyle tartışan üvey babasını kalbinden bıçaklayarak yaraladı. Olayın ardından genç gözaltına alınırken, yaralı üvey baba hastaneye kaldırıldı.

10.02.2024 13:52
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Bursa'da eline bıçağı alan genç, annesiyle tartışan üvey babasını kalbinden bıçakladı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi 2. Günaydın Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.D. (15) annesiyle tartışan üvey babasına sinirlendi. E.D., mutfaktan aldığı bıçağı üvey babasının kalbine sapladı. Kanlar içinde yere yığılan üvey baba Erol K. (38), ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı.

Polis ekipleri, şüpheli E.D.'yi suç aletiyle beraber gözaltına alırken, Erol K. yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Erol K.'nın hayati durumunun ciddiyetinin koruduğu öğrenildi.

Polisin olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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