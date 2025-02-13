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Bursa'da Hırsızlıkta Ölüm

Bursa\'da Hırsızlıkta Ölüm

Bursa'da hırsızlığı durdurmaya çalışan Serdar Sülün, bıçaklanarak yaşamını yitirdi.

13.02.2025 14:15
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Bursa'da babasıyla birlikte bir tekel bayi işleten 35 yaşındaki adam, dükkana girip içki çalan kar maskeli şüpheliyi kovaladı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, yakalanan hırsız iş yeri sahibi 5 bıçak darbesiyle öldürdü. Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen acılı anne, "Önce malımıza sonra canımıza kıydılar. Evimizin tek çocuğuydu, babası 1 hafta önce kalp rahatsızı olduğu için hastaneden çıktı. Babasına; "Baba sen korkma ben gerekirse kalbimi sana veririm, sen hayatta ol yeter" demişti. Şimdi kalbinden bıçaklandı" diyerek yürekleri dağladı.

Olay, dün gece saat 01.00 sıralarında, merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacivat Mahallesinde oğlu Serdar Sülün (35) ile tekel bayi işleten baba Nurettin Sülün'ün dükkanına giren kar maskeli bir kişi, aldığı içkiyi montuna saklayarak dışarı çıktı. Durumu fark eden baba-oğul kapıda hırsızı yakalamak için peşinden koştu. Yaşlı adam, bir süre sonra hırsızın peşini bıraktı fakat, şüpheliyi takip eden oğlu metrelerce koştu. Hırsızlık şüphelisini yakalamasıyla ikili arasında çıkan arbede sonrası, Serdar Sülün aldığı 5 bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan Sülün'ün cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Morguna Kaldırıldı. Sülün'ün cenazesini almak için gelen acılı aile ayakta durmakta zorlanırken, Sülün'ün cenazesi toprağa verildi.

"Ben sana kalbimi veririm baba sen hayatta ol"

Evin tek çocuğu olan Serdar Sülün'ün cenazesi almak için gelen 63 yaşındaki babası Nurettin Sülün, " Dükkana hırsız girdi. Oğlum peşine düştü, kendisini Ankara Yolu üzerinde yakaladı. Orda kavga çıkınca bıçaklandı. Bizim canımızı yaktılar, başkalarının canını yakmasınlar" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

"Önce malımıza sonra canımıza kıydılar"

Gözyaşları içinde konuşan acılı anne 56 yaşındaki Ayfer Sülün ise, "Evimizin tek çocuğuydu. Dükkana girip içki çalmışlar. Eşim ve oğlum kendilerini fark etti. Oğlum peşinden koştu. Yakaladıkları yerde kavgaya tutuşmuş. Çocuğumu bıçakladılar. Bizim önce canımıza sonra malımıza kıydılar. Babası 1 hafta önce "kalbinde sorun var diye hastaneden çıktı. Babasının kalbinin yüzde 15 çalıştığını duyunca babası üzülmesin diye, "Baba ben senin için kalbimi veririm sen yaşa yeter ki" dedi. Oğlum şimdi öldürüldü. Bunlar bizim canımızı yaktılar başkalarının canını yakmasınlar. En ağır cezayı almasını istiyoruz" diye konuştu.

Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri geniş çaplı soruşturma başlatırken, zanlının suç kaydının olduğu öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Hırsızlıkta Ölüm - Son Dakika

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