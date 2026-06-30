Bursa\'da İşçi Yük Asansörüne Sıkıştı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana gelen iş kazasında, yük asansörüne ayağı sıkışan işçi yaralandı.

Olay, İnegöl ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde üzerinde bulunan bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 35 yaşındaki işçi İsmail B., yük asansörüne bindiği sırada sağ ayağını asansöre sıkıştırdı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri iş kazasıyla ilgili inceleme başlattı. - BURSA