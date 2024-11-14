Bursa\'da Kamyon Tehlike Saçtı

3.Sayfa

Bursa'da moloz taşıyan kamyon, tedbir almadan dakikalarca ilerledi. Tehlike saçan sürücü kameraya yansırken, görüntüler üzerine harekete geçen polis sürücüye ceza yağdırdı.

Olay, dün Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nden Kestel istikametine ilerleyen hafriyat kamyonu, tedbir almadan taşıdığı molozla tehlikeli hareketler yaparak kilometrelerce ilerledi. Araçtan düşen moloz parçaları ise trafikteki diğer sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücünün vurdum duymaz hareketleri, trafikteki diğer araç sürücülerinin kamerasına anbean yansırken, polis görüntüler üzerine harekete geçti. Sürücüyü tespit eden ekipler, "yola hafriyat dökmek suretiyle trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunması nedeniyle" 3 bin 135 lira idari ceza uyguladı. - BURSA