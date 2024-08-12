Bursa\'da Kimliği Belirsiz Şüpheli Ateş Açtı

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Bursa'da kimliği belirsiz şüpheli, aracının sunroof camından yarı otomatik tabanca ile havaya defalarca ateş açtı. O anları ise sosyal medya hesabında paylaşırken polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz şüpheli, otomobili ile seyir halindeyken sunroof camından yarı otomatik tabanca ile havaya defalarca ateş açtı. Polis, o anları sosyal medya hesabından paylaşan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - BURSA