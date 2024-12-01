Bursa'da Minik Sürücülere Trafik Eğitimi - Son Dakika
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Bursa'da Minik Sürücülere Trafik Eğitimi

Bursa\'da Minik Sürücülere Trafik Eğitimi

Bursa'da çocuklar, trafik parkurunda polislerden trafik kuralları öğreniyor ve eğleniyor.

01.12.2024 10:11
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Bursa'da çocuklar için kurulan trafik parkurunda direksiyon başına geçen minikler, trafik kuralları önce teorik sonra uygulamalı olarak polislerden alıyor. Polislerden alınan eğitimle birlikte, minik sürücüler eğlenceli eğitimleri renkli görüntülerin ortaya çıkmasına sebep oldu.

Bursa'da 4 yıl önce çocuklar için tasarlanan parkur, ayda 5 bin öğrenciye ev sahipliği yapıyor. 7-13 yaş arası öğrenciler, öğretmenlerinin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan aldığı onay sonrası, Trafik Şube Müdürlüğünce kendileri için hazırlanan parkurda trafik eğitimi alıyor. Kurulan dersliklerde polis ekiplerinden trafik kurallarını öğrenen minikler, daha sonra piste çıkarak direksiyon başına geçiyor. Polis ekipleri eşliğinde önce, karşıya geçmeyi daha sonra üst geçit kullanmak gibi, birçok hayati bilgiyi hızla miniklerin eğlenceli eğitimi bununla da yetinmiyor. Son olarak kendileri için tasarlanan özel bisikletlerle polis eşliğinde trafiğe çıkan öğrenciler, kırmızı ışık, geçiş önceliği, hız kuralları gibi bilgileri de öğreniyor. Verilen eğitimlerle minik sürücüler, kendi can güvenliklerini sağlayan önemli bilgileri kavrıyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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