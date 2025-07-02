Bursa\'da Orman Yangını

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangın, Mustafakemalpaşa ilçesi Alacaat Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangının daha da büyümemesi adına çevre illerden de destek istendiği öğrenildi. - BURSA