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Bursa'da otomobil dereye uçtu: 4 yaralı - Son Dakika
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Bursa'da otomobil dereye uçtu: 4 yaralı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, 7 metre yükseklikten dereye uçtu. Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bursa\'da otomobil dereye uçtu: 4 yaralı
16.12.2023 - 01:54,
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Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 4 yaralı

BURSA - Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil 7 metre yükseklikten dereye uçtu. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi Lefkoşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın Kayır yönetimindeki 16 N 0219 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak 7 metre yükseklikten dereye uçtu. Kazada, sürücü Aydın Kayır Muharrem Nari ve Hatice Yöne kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Damla Ceylan ise araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracın üst kısmını keserek Damla Ceylan'ı sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Yaralıların, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İHA
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Aydın, Bursa, Son Dakika

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