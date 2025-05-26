Bursa\'da Şampiyonluk Kavgası

Şampiyonluk kutlamasında trafik durdu, yumruklar konuştu

Yerde tekmelerin hedefi oldu çevredekiler güçlükle ayırdı

BURSA - Bursa'da Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamaları sırasında iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi yerde tekmelerin hedefi oldu. Çevredekilerin güçlükle ayırdığı kavga anı kameraya yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre kutlamaların yaşandığı esnada iki grup arasında trafikte tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın büyümesiyle kısa sürede kavgaya tutuşan şahıslar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Bir şahsın ise yerde tekmelere maruz kaldığı görüldü. Çevredekilerin güçlükle ayırdığı kavga anı ise amatör kamerayla görüntülendi.