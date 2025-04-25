Bursa'da Tarihi Bina Yangına Teslim Oldu - Son Dakika
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Bursa'da Tarihi Bina Yangına Teslim Oldu

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan 2 katlı tarihi evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Mahalle sakinleri, kullanılmayan binaya kimliği belirsiz kişilerin girdiğini belirterek belediyeden tedbir almasını istedi.

25.04.2025 11:33  Güncelleme: 11:36
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Bursa'da 2 katlı tarihi bina alevlere teslim oldu

BURSA - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan 2 katlı tarihi evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Mahalle sakinleri kullanılmayan binaya kimliği belirsiz kişilerin girip çıktığını belirterek, Osmangazi Belediyesi'nin tedbir almasını istedi.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Alipaşa Mahallesi'nde bulunan 2 katlı binada çıktı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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Kaynak: İHA

Osmangazi, Güvenlik, İtfaiye, 3-sayfa, Yaşam, Bursa, Son Dakika

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