Bursa'da Ticari Araç ile Halk Otobüsü Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Bursa'da Ticari Araç ile Halk Otobüsü Çarpıştı: 2 Yaralı

Bursa\'da Ticari Araç ile Halk Otobüsü Çarpıştı: 2 Yaralı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana gelen kazada, ticari araç ile halk otobüsü çarpıştı. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, ticari araçta bulunan bir kişi ise kaza anında sosyal medyada canlı yayın yapıyordu. Canlı yayında görüntülenen kaza anı, olayın şiddetini gözler önüne serdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

19.07.2024 10:09
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Bursa'da ticari araç ile halk otobüsünün çarpıştığı kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Ticari araçta yolcu konumunda bulunan bir kişi ise kaza anında sosyal medyada canlı yayın yapıyordu. Canlı yayına yansıyan kaza anı olayın şiddetini gözler önüne serdi.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Mimarsinan Mahallesi Emniyet Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Burak Yüksel (19) idaresindeki 16 BHD 262 plakalı ticari araç, seyir halindeyken yola aniden çıkan halk otobüsü ile çarpıştı. Feci kaza sonrası ticari araç park halindeki başka bir araca çarparak zor durabildi. Ticari araçta bulunan Burak Yüksel ve Gökhan Taş (20) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza anında canlı yayındaydı

Ticari araçta yolcu konumunda bulunan Gökhan Taş'ın, kaza sırasında sosyal medyada canlı yayın yaptığı ve o sırada kazanın yaşandığı görüldü.

Öte yandan, kaza anı başka bir aracın kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kız arkadaşlarıyla buluşmak için yola çıktıklarını belirten Burak Yüksel, "Arkadaşım ile kızlarla buluşmak için randevulaştık. Onların yanına gidiyorduk. Normal yolumuzda seyrederken bir anda önümüze çıkarak bize vurdu. Kızlar da araba da yalan oldu. Yayaya çarpmamak için hareket edemedim. "dedi.

Gökhan Taş, "Arkadaşımla sosyal medya üzerinde canlı yayın yapıyorduk. Süratimiz çok değildi. Biz ilerlerken halk otobüsü bize çarptı. Ara sokaktan çıkıyordu ve geldi bize vurdu. Bizde yayaya çarpmamak için manevra yapmadık. Otobüs çarptıktan sonra park halinde bir araca çarparak durabildik diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Ticari Araç ile Halk Otobüsü Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Ticari Araç ile Halk Otobüsü Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika
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