 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bursa'da Trafik Denetimlerinde Kaçamayan Sürücülere Cezalar Yağdı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da Trafik Denetimlerinde Kaçamayan Sürücülere Cezalar Yağdı

Bursa'da trafik terörüne geçit vermeyen trafik ekipleri denetimleri sıklaştırırken, uygulama noktasını gören sürücüler geri vitese takıp kaçmaya çalıştı. Fakat kendilerinden hızlı davranan polis ekipleri sürücüleri bir bir yakalarken, cezalar da peşpeşe geldi. O anlar kameraya anbean yansıdı. Merkez Osmangazi ilçesi Gökdere Bulvarı üzerinde trafik canavarlarına karşı uygulamaları sıklaştıran polis, trafik terörüne göz açtırmadı. Uygulama noktasını gören sürücüler geri vitese takıp ters şeritten ilerlemeye başladı. Durumu fark eden ekipler, trafiği tehlikeye atan sürücülerden hızlı davrandı. Kaçamayacağını anlayan sürücüler kıskıvrak yakalanırken, otomobil sürücülerinden biri ehliyetsiz, bir başka araç sürücüsü ise alkollü çıktı. O anlar kameraya yansırken, alkollü araç kullanan sürücüye 6 bin 439 lira ceza kesilirken, ehliyetine de 6 ay el konuldu. Diğer otomobil sürücüsüne ise 12 bin 978 lira idari ceza uygulandı. - BURSA

Bursa\'da Trafik Denetimlerinde Kaçamayan Sürücülere Cezalar Yağdı
25.01.2024 - 09:23,
Abone Ol

Bursa'da trafik terörüne geçit vermeyen trafik ekipleri denetimleri sıklaştırırken, uygulama noktasını gören sürücüler geri vitese takıp kaçmaya çalıştı. Fakat kendilerinden hızlı davranan polis ekipleri sürücüleri bir bir yakalarken, cezalar da peşpeşe geldi. O anlar kameraya anbean yansıdı.

Merkez Osmangazi ilçesi Gökdere Bulvarı üzerinde trafik canavarlarına karşı uygulamaları sıklaştıran polis, trafik terörüne göz açtırmadı. Uygulama noktasını gören sürücüler geri vitese takıp ters şeritten ilerlemeye başladı. Durumu fark eden ekipler, trafiği tehlikeye atan sürücülerden hızlı davrandı. Kaçamayacağını anlayan sürücüler kıskıvrak yakalanırken, otomobil sürücülerinden biri ehliyetsiz, bir başka araç sürücüsü ise alkollü çıktı. O anlar kameraya yansırken, alkollü araç kullanan sürücüye 6 bin 439 lira ceza kesilirken, ehliyetine de 6 ay el konuldu. Diğer otomobil sürücüsüne ise 12 bin 978 lira idari ceza uygulandı. - BURSA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Bursa, Güvenlik, Ceza, Trafik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Trafik Denetimlerinde Kaçamayan Sürücülere Cezalar Yağdı - Son Dakika


12:32
Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı
12:10
Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor
11:59
Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası
11:52
Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu
11:45
İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var
11:42
Bursa Büyükşehir Belediyesi İkinci Zaman Sergisi'ni açtı Bursa Büyükşehir Belediyesi İkinci Zaman Sergisi'ni açtı
11:36
Murat Kurum, seçim vaatlerini açıklıyor Murat Kurum, seçim vaatlerini açıklıyor
11:34
Mardin'de Hastanede Doğum Yaptıktan Sonra Eşini Öldüren Şahsın İfadesi Ortaya Çıktı Mardin'de Hastanede Doğum Yaptıktan Sonra Eşini Öldüren Şahsın İfadesi Ortaya Çıktı

Son Dakika
12:32 Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı
12:10 Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor
11:42 Bursa Büyükşehir Belediyesi İkinci Zaman Sergisi'ni açtı
11:59 Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası
11:52 Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu
11:45 İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var
11:36 Murat Kurum, seçim vaatlerini açıklıyor
11:34 Mardin'de Hastanede Doğum Yaptıktan Sonra Eşini Öldüren Şahsın İfadesi Ortaya Çıktı
11:22 Bayern Münih maçında dünya futboluna damga vuran skandal! Trabzonspor'un eski hocası, Sane'ye yumruk attı
11:24 Narkogüç-46 Operasyonunda 201 Zehir Taciri Yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 12:54:05. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da Trafik Denetimlerinde Kaçamayan Sürücülere Cezalar Yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement