Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Şüpheli Yakalandı

Bursa\'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Şüpheli Yakalandı

Bursa Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan 12 şahsı gözaltına aldı. Operasyonda, metamfetamin, tabanca, tüfek ve mühimmat ele geçirildi. Aranan şahısların da yakalandığı operasyon sonucunda bazı şüpheliler adliyeye sevk edildi.

24.02.2024 16:06
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İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan 12 şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 12 şahsa operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, 253,98 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 4 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet fişek, 2 adet pompalı tüfek, 21 adet kartuş ele geçirildi. Öte yandan, yakalanan şüphelilerden H.Ö. isimli şahsın 1 yıl 8 ay, R.P. adlı şahsın 4 yıl 7 ay olmak üzere kullanmak için uyuşturucu madde satın almak suçundan kesinleşmiş hapis cezası ile arandıkları tespit edildi. Ayrıca, uyuşturucu madde ticareti suçundan yakalanan Y.K., H.A., ve M.S. isimli şahıslar adliyeye sevk edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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