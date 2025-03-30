Bursa\'da Yol Verme Kavgası

Bursa'da iki sürücünün yol verme tartışması yumruklu kavgaya döndü. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde dün meydana geldi. İki sürücü 'Yol verme' sebebiyle tartışmaya başladı. Sözlü tartışma kısa sürede alevlenerek yerini kavgaya bıraktı. Sokağın ringe döndüğü yumruk yumruğa kavga, amatör kameraya yansıdı. Kavga, çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle ayırıldı. - BURSA