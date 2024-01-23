Bursa'da zincirleme kaza: 3 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde meydana gelen 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 sürücü de yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Mesudiye ile Yeni Mahalleleri birbirine bağlayan yolda meydana geldi. Mesudiye'den Yeni Mahalle istikametine seyir halindeki sürücüsü R. U. yönetimindeki 16 NH 573 plakalı otomobil karşı yönden gelen sürücü B.T. yönetimindeki 16 PD 842 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan B.T.yönetimindeki 16 PD 842 plakalı otomobil, yine karşı yönden gelen sürücü A.K. yönetimindeki 16 LVE 40 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 16 NH 573 plakalı otomobil şarampole uçtu. Kaza sonucu sürücüler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslar ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.