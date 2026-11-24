Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak, onları suç ve zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla 250 öğrenciyi tiyatroyla buluşturdu.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamındaki "Birlikte Güzel Yarınlara, Güvenli Bursa" projesi çerçevesinde anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Mahmut Celaleddin Ökten İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören 250 öğrenci, 5 öğretmenleriyle birlikte Ahmet Vefik Paşa Bursa Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenen "Bencil Dev" isimli oyunu izledi.

Öğrencilerin tiyatro keyfi yaşadığı etkinlikte ulaşım da unutulmadı. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen araçlarla okullarından alınan öğrenciler, oyun sonrasında yeniden okullarına bırakıldı.

Çocukların bedensel, ruhsal ve sosyal gelişimlerini desteklemeyi hedefleyen etkinlikle öğrencilerin sanatla buluşması sağlandı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, çocukları suç ve zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak, sosyal gelişimlerine katkı sunmak ve güvenli bir geleceğe hazırlamak amacıyla benzer sosyal ve kültürel etkinliklerin devam edeceğini bildirdi.