Bursa İnegöl\'de 16 BYB 125 plakalı minibüs panoya çarparak devrildi, sürücü kaçtı

Bursa İnegöl'de 16 BYB 125 plakalı minibüs panoya çarparak devrildi, sürücü kaçtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın İnegöl ilçesinde saat 22.00 sıralarında Yenice Mahallesi Tellal İsmail Sokak'ta 16 BYB 125 plakalı minibüs, kaldırımdaki elektrik panosuna çarparak devrildi. Sürücü kazanın ardından olay yerinden kaçarken, ekipler inceleme başlattı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan minibüs, kaldırımdaki elektrik panosuna çarparak devrildi. Kazanın ardından minibüs sürücüsü olay yerinden kaçtı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Yenice Mahallesi Tellal İsmail Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü belirlenemeyen 16 BYB 125 plakalı minibüs, kaldırımdaki elektrik panosuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs devrilirken, kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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