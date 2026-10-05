Bursa Nilüfer'de mobilya fabrikası yangını yaklaşık 2,5 saatte kontrol altına alındı - Son Dakika
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Bursa Nilüfer'de mobilya fabrikası yangını yaklaşık 2,5 saatte kontrol altına alındı

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Bursa Nilüfer\'de mobilya fabrikası yangını yaklaşık 2,5 saatte kontrol altına alındı
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Bursa Nilüfer'de mobilya fabrikasında saat 06.05'te çıkan yangın, yaklaşık 2,5 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında fabrikada büyük çapta hasar oluştu; çatı ve bazı bölümler zarar görürken soğutma çalışmaları sürüyor, soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde mobilya üretimi yapılan fabrikada çıkan yangının ardından ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürerken, fabrikanın yangın sonrası son hali havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Bursa-İzmir kara yolu Başköy mevkisinde mobilya üretimi yapılan fabrikada saat 06.05'te yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 20 itfaiye aracı ile BUSKİ, Park ve Bahçeler, Tarım A.Ş. ve Nilüfer Belediyesine ait 10 su tankeri ile 1 kepçe sevk edildi. AFAD'a bağlı KBRN ekibi de tedbir amacıyla olay yerine gönderildi.

Ekiplerin yaklaşık 2,5 saat süren müdahalesinin ardından alevler kontrol altına alınırken, yangının ardından fabrikada büyük çapta hasar meydana geldi. Yangının bilançosu dron görüntülerine de yansıdı. Fabrikanın çatısının ve bazı bölümlerinin yangından zarar gördüğü görülürken, ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, yangın sırasında yükselen yoğun siyah dumanlar Bursa-İzmir kara yolunun birçok noktasından görüldü. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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