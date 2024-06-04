Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan yangın 8 saat sonra kontrol altına alındı - Son Dakika
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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan yangın 8 saat sonra kontrol altına alındı

Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Topuk Mahallesi mevkiinde çıkan yangın, rüzgarlı ve sıcak hava sebebiyle hızla büyüdü. Yangına orman ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda yangın 8 saat sonra kontrol altına alındı.

04.06.2024 21:38
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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 100 hektar alanda çıkan yangın 8 saat sonra kontrol altına alındı.

Orhaneli ilçesine bağlı Topuk Mahallesi mevkiinde ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında başlayan yangın bölgedeki rüzgarlı ve sıcak hava sebebiyle kısa sürede büyüdü. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çam kozalaklarının patlayıp rüzgarda uzak mesafelere taşınmasıyla birlikte 100 hektarlık alanda büyüyen yangına havadan da müdahale yapıldı. 4 uçak ile 4 helikopterin havadan, 80 araç ve 400 personel ile karadan müdahale yapılan yangın, 8 saat sonra kontrol altına alındı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan yangın 8 saat sonra kontrol altına alındı - Son Dakika

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