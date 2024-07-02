Bursa Valiliği, Sosyal Medya Provokatörünü Gözaltına Aldı - Son Dakika
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Bursa Valiliği, Sosyal Medya Provokatörünü Gözaltına Aldı

Bursa Valiliği, Sosyal Medya Provokatörünü Gözaltına Aldı

Bursa Valiliği, sosyal medya üzerinde provokasyon yapan bir şahsın gözaltına alındığını duyurdu. F.K. isimli hesap yöneticisi, Arapları hedef alan provokatif paylaşımlar yaparak huzur ve güven ortamını bozmaya çalıştığı gerekçesiyle yakalanarak adli işlemler başlatıldı. Bursa Valiliği, provokatör faaliyetlere müsamaha gösterilmeyeceğini vurgulayarak, huzur ve güvenliğin sağlanması için emniyet güçlerinin kararlılıkla çalıştığını belirtti.

02.07.2024 17:26
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Bursa Valiliği sosyal medya üzerinde provokasyon yapan bir şahsın gözaltına alındığı duyurdu.

Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde, "Çeşitli sosyal medya platformlarında "Arapları Yıldırma" vb. isimlerle gruplar oluşturarak vatandaşlarımızı kin ve düşmanlığa sevk edecek şekilde provokatör söylemlerle Bursa'mızda huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik paylaşımlar yapan F.K. isimli hesap yöneticisi yakalanarak gözaltına alınmış olup Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli şekilde adli işlemleri devam etmektedir. Bu şekilde provokatör faaliyetlere kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir. Türkiye bir hukuk devletidir. Güvenlik güçlerimiz suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla devam ettirmektedir. Bursa'mız tarih boyunca farklı kültür ve milletlerden insanların bir arada barış içinde yaşadığı, hoşgörü ve kardeşliğin simgesi olmuş kadim bir şehirdir. Toplumumuzdaki huzur ve güvenliği sağlamak hepimizin ortak görevidir. Hiçbir gerekçe şiddeti mazur gösteremez. Bu nedenle herhangi bir provokasyona kapılmadan yasalara ve insani değerlere uygun hareket etmeye davet ediyoruz. Şehrimizde huzuru ve güveni sağlamak adına emniyet güçlerimizin çalışmalarını kararlılıkla devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.' denildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa Valiliği, Sosyal Medya Provokatörünü Gözaltına Aldı - Son Dakika

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