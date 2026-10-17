Mahalleliye bak sen! Şüphelileri kaçırdılar, polis ateş açtı

Bursa'da sivil trafik ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil, polisi alarma geçirdi. Şüpheli aracı durduran ekipler, müdahale sırasında mahalle sakinlerinin tepkisiyle karşılaştı.

MAHALLELİ ŞÜPHELİLERİ KAÇIRDI

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri bir araçtan şüphelendi. Şüphe üzerine durdurulmak istenen araç polisten kaçmaya başladı. Hacivat Mahallesi'nde aracı durduran polis ekipleri adeta neye uğradığını şaşırdı. Sürücüyü ile yanındaki şahsı sorgulamak isteyen ekipler, karşısında mahalleliyi buldu. Polisin üstüne yürüyen mahalle sakinleri araçta bulunan 2 şüpheliyi olay yerinden kaçırdı.

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

Yaşanan olay sonrası polis ekipleri kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı. Yaşanan olayda şüphelilerin uyuşturucu madde ile kaçtığı öğrenildi. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Korku dolu anlar, saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.