Büyükçekmece'de ambulans ile hasta almaya gelen sağlık çalışanlarına hakaret anları kamerada

Büyükçekmece'de 4 yaşındaki hasta çocuğu ambulans ile evden almaya gelen sağlık çalışanlarına yol kapattığı gerekçesiyle hakaret ederek üzerine yürüyen şahıs çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, sabah saatlerinde Büyükçekmece ilçesi Mimaroba Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, 4 yaşındaki çocuk hastayı evden almaya gelen bir ambulans sürücüsü ile yoldan geçen bir şoför arasında ambulansın yolu kapattığı gerekçesiyle tartışma yaşandı. Yaşanan o anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, otomobilinden inen sürücünün sağlık çalışanlarının üzerine yürüdüğü ve küfürler ettiği anlar yer aldı. Konuyla ilgili ambulansın bağlı olduğu Büyükçekmece Belediyesinin şahıstan şikayetçi olacağı öğrenildi. - İSTANBUL