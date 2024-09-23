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Cami Abdestinde Ceket Hırsızlığı

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Edirne'de camide abdest alan bir vatandaşın ceketini çalan 2 hırsız kameraya yakalandı.

23.09.2024 01:22
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Camide abdest aldıktan sonra para dolu ceketini unuttu: Hırsızlar böyle çaldı

Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı

EDİRNE - Edirne'de Eski Cami'nin şadırvanında abdest alan bir vatandaşın unuttuğu para dolu ceketini çalan 2 şüpheli yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Edirne'de abdest aldığı sırada ceketini şadırvanda unutup giden bir vatandaş, namaz sonrası ceketinin olmadığını fark etti.

Ceplerinde 8 bin 800 lira ve set altın kolyenin olduğu ceketini almak için şadırvanın başına giden vatandaş, ceketin yerinde olmadığını gördü. Vatandaşın durumu polise bildirmesinin ardından olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Yaşanan olay sonrası Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını inceledi. Polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu Y.A. ve D.E.K isimli 2 şüpheliyi pazar yerinde yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde yapılan arama sonucu cami şadırvanında unutulan ceket ve içerisindeki 8 bin 800 lira ile altın kolye bulundu.

Hırsızlık anları ise çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Cami Abdestinde Ceket Hırsızlığı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Cami Abdestinde Ceket Hırsızlığı - Son Dakika

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