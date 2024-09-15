Çanakkale\'de 40 Kaçak Göçmen Yakalandı

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince lastik bot içerisinde 40 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı MORAD-8 tarafından lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik botları TCSG-28 ve KB-4304 tarafından durdurulan lastik bot içerisinde 19'u çocuk 40 kaçak göçmen yakalandı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürülen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesi Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE