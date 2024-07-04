Çanakkale'de Cinnet Getiren Baba Eşini ve Çocuğunu Öldürdü

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Çanakkale'nin Biga ilçesinde cinnet getiren baba, eşini ve çocuğunu pompalı tüfekle öldürüp intihar etti.

Olay, saat 11.00 sıralarında Biga ilçesi Esentepe Mahallesinde bir binanın 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, İsmail Çakmak ile eşi Filiz Çakmak arasında nedeni henüz belli olmayan bir şekilde tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerinde cinnet getiren İsmail Çakmak evdeki pompalı tüfekle eşi Filiz Çakmak ve 8 yaşındaki oğlu B.Ç'yi pompalı tüfekle öldürdü. Ardından İsmail Çakmak intihar etti. Evden tüfek sesi gelmesi üzerine apartman sakinleri polis ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, eve girdiklerinde İsmail Çakmak, eşi Filiz Çakmak ile oğlu B.Ç'yi kanlar içinde hareketsiz bir şekilde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalede İsmail Çakmak, eşi Filiz Çakmak ile oğlu B.Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekibinin incelemesinin ardından İsmail Çakmak, eşi Filiz Çakmak ile oğlu B.Ç'nin cenazeleri Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırılacak.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE