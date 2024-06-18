Çanakkale'de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

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Çanakkale Valiliği, Eceabat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildiğini açıklayarak, yangının büyüme riski olduğundan yakın civarda yaşayan vatandaşların teyakkuzda olmaları uyarısında bulundu.

Yangın, Eceabat ilçesi Kumköy mevkiinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıktı. Yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına arazözler ile karadan, havadan ise helikopter ve uçaklarla müdahale başladı. Kıyı Emniyeti'nden yapılan açıklamada ise, "Çanakkale Boğazı gemi trafiği, Akbaş mevkisindeki orman yangını nedeniyle kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak askıya alındı" ifadeleri kullanıldı.

Anafartalar köyü boşaltıldı

Yangının büyümesi ihtimaline karşı Anafartalar köyü tamamen boşaltılırken, vatandaşlara Çanakkale Savaşı'nın yaşandığı tarihi Gelibolu yarımadasındaki 57. Alay ve Conkbayırı'na gitmemeleri uyarısı yapıldı.

Çanakkale Valiliği açıklama yaptı

Valilikten yapılan açıklamada, "Eceabat Kumköy köyü civarında devam eden orman yangınına Orman, AFAD, Belediye, İl Özel İdare ekiplerince uçak, helikopter, arazöz, itfaiye ve iş makinaları ile havadan ve karadan müdahale edilmektedir. Büyük Anafartalar köyü tedbir amaçlı boşaltılacak olup, vatandaşlarımız Özel İdare, AFAD ve İl Sağlık müdürlüğü ekipleri tarafından Eceabat Gençlik Konuk Evine götürülerek misafir edilecektir. Rüzgarın kuvvetli olması sebebiyle yangının büyüme riski olduğundan yangın mahalline yakın civardaki köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın teyakkuzda olmaları önemlidir" denildi. - ÇANAKKALE