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Çanakkale'de sağanak yağış sonrası dere taştı - Son Dakika
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Çanakkale'de sağanak yağış sonrası dere taştı

Çanakkale'de öğleden sonra etkili olan sağanak yağış sonrası Kalabaklı köyünde dere taştı. İl Özel İdaresi ve Belediye ekipleri temizlik çalışması yapıyor.

Çanakkale\'de sağanak yağış sonrası dere taştı
15.12.2023 - 20:16,
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Kalabalık köyü ve taşan derede temizlik çalışmaları sürüyor

ÇANAKKALE - Çanakkale'de öğleden sonra etkili olan ve aralıklarla devam eden sağanak yağış sonrası merkeze bağlı Kalabaklı köyünde sağanak yağış nedeniyle dere taştı. Çanakkale İl Özel İdaresi ve Çanakkale Belediyesi ekipleri köyde ve taşan derede temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Çanakkale'de öğleden sonra başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Merkeze bağlı Kalabaklı köyünde sağanak yağış nedeniyle dere taştı. Derenin taşması sonucunda ise yol kenarındaki bir otomobil sel sularına kapıldı. Otomobil bölgeye gelen kepçe yardımıyla kurtarıldı. Bölgede İl Özel İdaresi ve Çanakkale Belediyesi'ne bağlı ekipleri temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Ekipler, bölgede taşan deredeki suyun akışını kolaylaştırmak için dozer ve kepçelerle çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kalabaklı grup köy yolu yoğun yağmur yağışından dolayı trafiğe kapatılmıştır. Sürücülerimizin alternatif güzergah yollarını kullanmaları, yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önemle rica olunur" denilmişti.

Vali Aktaş, Kalabaklı köyü yolu ve Kepez çayında devam eden çalışmaları yerinde inceledi

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, aşırı yağışlardan dolayı sel baskınının yaşandığı Kalabaklı köyü yolu ve Kepez çayında devam eden çalışmaları yerinde inceledi. İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Sadi Akman, İl Genel Meclis Üyesi Şener Akçay, AFAD Müdür V. Abbas Aslan'ın da bulunduğu incelemelerde Vali İlhami Aktaş, aşırı yağışlar sonucunda sel felaketinin meydana geldiği Kalabaklı grup köy yolu ve Kepez çayında incelemelerde bulunarak bölgede yürütülen çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Sel baskının yaşandığı alanlarda yaraların sarılması için İl Özel İdaresi, Belediye, Karayolları, AFAD ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışmalar hızla devam ediyor. Sele maruz kalan yerleşim yerlerinde vatandaşları dinleyen ve geçmiş olsun dileklerini ileten Vali İlhami Aktaş, Çanakkale'deki olumsuz hava şartlarının bir süre daha devam edeceğini belirterek, hem kamu kurum ve kuruluşlarımızın hem de vatandaşlarımızın tedbirli olmalarını istedi.

Kaynak: İHA
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Çanakkale Belediyesi, İlhami Aktaş, Çanakkale, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de sağanak yağış sonrası dere taştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale'de sağanak yağış sonrası dere taştı - Son Dakika
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