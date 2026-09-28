Çanakkale'de tarlada çıkan ot yangını bakım merkezi yakınında büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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Çanakkale'de tarlada çıkan ot yangını bakım merkezi yakınında büyümeden söndürüldü

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Çanakkale\'de tarlada çıkan ot yangını bakım merkezi yakınında büyümeden söndürüldü
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Çanakkale'de Esenler Mahallesi'ndeki tarlada saat 10.45 sıralarında nedeni bilinmeyen ot yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle özel bakım merkezi yakınında geniş alana yayılan yangın, orman ve itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü, soğutma ve inceleme sürüyor.

Çanakkale'de özel bakım merkezi yakınlarında çıkan ot yangını orman ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Saat 10.45 sıralarında Esenler Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerindeki bir tarlada nedeni henüz belli olmayan bir ot yangını başladı. Alev ve dumanları görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Bir özel bakım merkezi yakınlarında rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan ot yangını orman ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışması devam ederken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Çanakkale'de tarlada çıkan ot yangını bakım merkezi yakınında büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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