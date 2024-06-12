Çanakkale, Kütahya, Uşak ve Sinop\'ta orman yangını! Köylere uyarılar yapıldı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, ihbar sonrası yangına müdahale etmeye başladı. Havadan da 8 uçak ve 4 helikopterin yangını söndürme çalışmalarına katıldığı bildirildi.
Eceabat ilçesi Kumköy köyü yakınında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce ekipler sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale başlatan ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AA muhabirine, yangın ihbarının ardından ekiplerin hızlıca müdahaleye başladığını söyledi. Bölgede şiddetli bir rüzgar olmamasının avantaj oluşturduğunu belirten Aktaş, "Yangına 8 uçak ve 4 helikopterle müdahale ediliyor. Yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor." dedi.
Çanakkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise Kumköy mevkiine yakın civardaki köylerde yaşayanlardan teyakkuzda olmaları istendi.
Sinop'un Dikmen ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile söndürülmeye çalışılıyor. İlçeye bağlı Yakuplu köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Sinop Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopter sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi havadan ve karadan devam ediyor.
Kütahya'nın Gediz ilçesi Karabacaklar köyü yakınında çamlık alanda henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopterle 23 arazöz ve 6 dozer sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale başlatan ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yangın ihbarını alır almaz ekiplerimiz bölgeye sevk edildi. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor." dedi.
Uşak Yenişehir köyündeki bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın çevredeki ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve çok sayıda ekip sevk edildi. Bu arada, yangın ve yoğun duman nedeniyle Uşak- İzmir kara yolundaki trafik akışı durduruldu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Çanakkale, Kütahya, Uşak ve Sinop'ta orman yangını! Köylere uyarılar yapıldı - Son Dakika
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