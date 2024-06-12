Çanakkale, Kütahya, Uşak ve Sinop\'ta orman yangını! Köylere uyarılar yapıldı

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Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, ihbar sonrası yangına müdahale etmeye başladı. Havadan da 8 uçak ve 4 helikopterin yangını söndürme çalışmalarına katıldığı bildirildi.

Eceabat ilçesi Kumköy köyü yakınında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce ekipler sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale başlatan ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

8 UÇAK VE 4 HELİKOPTERLE MÜDAHALE EDİLİYOR

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AA muhabirine, yangın ihbarının ardından ekiplerin hızlıca müdahaleye başladığını söyledi. Bölgede şiddetli bir rüzgar olmamasının avantaj oluşturduğunu belirten Aktaş, "Yangına 8 uçak ve 4 helikopterle müdahale ediliyor. Yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor." dedi.

VALİLİKTEN CİVAR KÖYLERE UYARI

Çanakkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise Kumköy mevkiine yakın civardaki köylerde yaşayanlardan teyakkuzda olmaları istendi.





SİNOP'TA ORMAN YANGINI

Sinop'un Dikmen ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile söndürülmeye çalışılıyor. İlçeye bağlı Yakuplu köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Sinop Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopter sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi havadan ve karadan devam ediyor.

KÜTAHYA'NIN GEDİZ İLÇESİNDE ORMANLIK ALANDA YANGIN

Kütahya'nın Gediz ilçesi Karabacaklar köyü yakınında çamlık alanda henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopterle 23 arazöz ve 6 dozer sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale başlatan ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yangın ihbarını alır almaz ekiplerimiz bölgeye sevk edildi. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor." dedi.

UŞAK'TA TARIM ARAZİSİNDE ÇIKAN YANGIN ORMANA SIÇRADI

Uşak Yenişehir köyündeki bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın çevredeki ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve çok sayıda ekip sevk edildi. Bu arada, yangın ve yoğun duman nedeniyle Uşak- İzmir kara yolundaki trafik akışı durduruldu.