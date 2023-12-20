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Çankırı'da bir şahıs, babasını öldürüp cesedini sobada yaktı - Son Dakika
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Çankırı'da bir şahıs, babasını öldürüp cesedini sobada yaktı

Çankırı'da yaşanan olayda İsmail Demirci, babası Hasan Demirci ile arasında çıkan tartışma sonucunda babasını öldürdü. Hasan Demirci'nin cesedi sobanın içinde bulunurken, İsmail Demirci gözaltına alındı.

20.12.2023 - 23:10,  Güncelleme: 23:43
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Çankırı'da bir şahıs, babasını önce öldürdü sonra sobada yaktı. Olayla ilgili yakalanan şahıs gözaltına alınırken, babanın cesedine ait bulgular ise delil poşetleri ile evden çıkartıldı.

Çankırı'da Bir Şahıs Babasını Öldürdü ve Sobada Yaktı

Olay, Karatekin Mahallesi Tahtaköprü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Demirci ve babası Hasan Demirci arasında öğrenilemeyen sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İsmail Demirci babası Hasan Demirci, babasını öldürdü. Hasan Demirci'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Çankırı'da Bir Şahıs Babasını Öldürdü ve Sobada Yaktı

BABASININ CESEDİ SOBADA YANMIŞ HALDE BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Hasan Demirci'nin cesedi sobanın içinde yanmış bir şekilde bulundu. Hasan Demirci'nin cesedine ait bulgular, olay yeri inceleme ekipleri tarafından delil poşetleri ile araca taşındı.

Çankırı'da Bir Şahıs Babasını Öldürdü ve Sobada Yaktı

Demirci'ye ait bulgular, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. İsmail Demirci ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çankırı\'da bir şahıs, babasını öldürüp cesedini sobada yaktı
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Ahmet yilmaz: Avrupa bizi kiskaniyor Yanıtla 11 1

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Son Dakika 3.Sayfa Çankırı'da bir şahıs, babasını öldürüp cesedini sobada yaktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çankırı'da bir şahıs, babasını öldürüp cesedini sobada yaktı - Son Dakika
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