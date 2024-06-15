Çankırı'da mezarlıkta çıkan yangın kontrol altına alındı

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Çankırı'da kuru otla kaplı mezarlıkta çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Küle dönen mezarlık çevresi, havadan görüntülendi.

Olay, dün il merkezi Sarıbaba mezarlığında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mezarlıkta boş kuru otla kaplı alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Mezarlıkta çıkan yangın, daha fazla büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek kontrol altına alındı.

Yangının çıktığı mezarlık alanının bir kısmı küle dönerken dron ile havadan görüntülendi. - ÇANKIRI