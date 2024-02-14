Çankırı'da Otomobil Yangını İtfaiye Tarafından Söndürüldü - Son Dakika
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Çankırı'da Otomobil Yangını İtfaiye Tarafından Söndürüldü

Çankırı\'da Otomobil Yangını İtfaiye Tarafından Söndürüldü

Çankırı'da bir otomobilde çıkan yangın, gece saatlerinde itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında can kaybı veya yaralanma olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

14.02.2024 09:46  Güncelleme: 09:49
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Çankırı'da bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, gece saatlerinde il merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çankırı'da Otomobil Yangını İtfaiye Tarafından Söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çankırı'da Otomobil Yangını İtfaiye Tarafından Söndürüldü - Son Dakika
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