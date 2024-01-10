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Çankırı'da seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Çankırı'da seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde seyir halinde olan sunta yüklü tırın dorse kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda maddi hasar meydana geldiği belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çankırı\'da seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü
10.01.2024 - 00:08,  Güncelleme: 00:08
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Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde seyir halinde olan sunta yüklü tırın dorse kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Ilgaz ilçesi Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çankırı istikametinde seyir halinde olan sunta yüklü tırın dorsesinin lastikleri alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın tırın dorsesine sıçradı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak büyümeden söndürüldü.

Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Çankırı'da seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çankırı'da seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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