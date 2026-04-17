Çapa Makinesine Kaptırılan Çiftçi Yaralandı

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde çapa makinesine bacaklarını kaptıran çiftçi ağır yaralandı.
Olay, Doğanyurt ilçesine bağlı Cumayanı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçede çalışan yapan çiftçi 67 yaşındaki İbrahim Azgın, kullandığı çapa makinesine bacaklarını kaptırdı. Ağır yaralanan Azgın, Doğanyurt Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. - KASTAMONU
