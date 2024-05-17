Çarpışan 2 araç şarampole devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
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Çarpışan 2 araç şarampole devrildi: 3 yaralı

Şanlıurfa'da çarpışan ve şarampole devrilen araçlarda meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

17.05.2024 22:47
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Çarpışan 2 araç şarampole devrildi: 3 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da çarpıştıktan sonra şarampole devrilen araçlardaki 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Suruç karayolun üzerinde yaşandı. Gaziantep istikametinden Şanlıurfa yönüne seyreden Mehmet O. yönetimindeki 63 ADL 923 plakalı hafif ticari araç, Göbekli kırsal Mahallesi yoluna dönmeye çalışan Ahmet A.'nın kullandığı 02 ABG 294 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan araçlar şarampole devrilirken kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayı görerek yardıma koşan Mahmut Seyitoğlu isimli vatandaş, Suruç ile Şanlıurfa'yı birbirine bağlayan yolda her gün kazalar yaşandığını belirterek, "Bu Suruç ile Urfa arası ölüm yoludur. Günlük burada cenazeler var, ölümler var. Bizim talebimiz bu yolu yapsınlar, bu yol kaldırmıyor. Biz Urfa'ya gideceğiz, saatlerce yol bekliyoruz. Türkiye'nin hangi yerinde daha bu kadar kalabalık, bu kadar uluslararası bir yol tek şeritli olur mu" diye konuştu.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çarpışan 2 araç şarampole devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

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