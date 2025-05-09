Çatıdaki İkna Çalışması

Çatıya çıktı, kendisini ikna etmeye çalışan polislere "gazeteciler gitsin inerim" dedi

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde alacağı olduğu iddiasıyla şantiyenin çatısına çıkan bir kişi, kendisini ikna etmeye çalışan polislere "Gazeteciler giderse inerim" dedi. Ekiplerin ikna çalışmalarının ardından şahıs çatıdan indirilerek karakola götürüldü.

Olay, Efeler ilçesi Hasanefendi Mahallesi Münir Özkul Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği bilinmeyen bir şahıs, güçlendirme çalışmaları yapılan Hidayet Sayın Kültür Merkezi'ndeki şantiye alanının çatısına çıktı. Eylem yaptığı binada çalıştığını ve alacağı olduğu iddiası ile çatıya çıkan şahsı, fark eden şantiye çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çatıya çıkarak şahısla görüştü. Bir süre şahsın ikna çalışması devam ederken, çatıya çıkan şahıs, o esnada olayı haberleştirmek için bölgede bulunan gazetecilerin gitmesini istedi. Şahsın "Gazeteciler giderse inerim" demesi üzerine gazeteciler olay yerinden uzaklaştı. İkna edilen şahıs, şantiyenin arka tarafından indirilerek karakola götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.