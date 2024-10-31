Çaycuma\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin mıcırlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte otomobil yoldan çıkarak ağaçlık alana savruldu. Kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Bartın- Zonguldak kara yolunun Akyamaç Köyü yakınlarında meydana geldi. Bartın istikametinden Zonguldak yönüne giden B.K. 06 FB 6255 plakalı Fiat marka aracını, yolun kenarında bulunan mıcıra kaptırdı. Kontrolden çıkan araç önce karşı şeride geçti, daha sonra da ağaçlık alana uçarak savruldu. Kazada sürücü B.K. ile araç içinde olan S.K. ile İ.D.A. isimli çocuk yaralandı.

Kazanın çevredeki araç şoförleri tarafından farkedilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Sağlık, Çaycuma Belediyesi İtfaye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile jandarma sevk edildi. Kaza sonucunda araç içinde olan yaralılar itfaiyenin müdahalesinin ardından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralıların tedavileri olay yerinde yapılmasından sonra ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili olarak tahkikat başlatıldı. - ZONGULDAK