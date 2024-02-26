Çekmeköy\'de feci kaza: Kontrolden çıkan otomobil durağa daldı: 4 yaralı

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Çekmeköy'de feci kaza kamerada: Kontrolden çıkan otomobil durağa daldı: 4 yaralı

İSTANBUL - Çekmeköy'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, durakta bekleyen yaşlı bir adama çarptı, ardından kullanılmayan boş bir büfeye ve park halindeki iki araca çarptıktan sonra yola devrildi. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi ile otomobilin çarptığı yaşlı kişi ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Çekmeköy'de Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen seyir halindeki otomobil, bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak yol üzerindeki otobüs durağına daldı. Durakta bekleyen yaşlı bir adam otomobilin çarpmasıyla yola savruldu. Duramayan otomobil, boşaltılmış halde olan bir büfeye ve park halindeki iki otomobile çarptıktan sonra ters dönerek yola devrildi. Aracın çarptığı büfenin parçaları park halindeki iki otomobilin üzerine ve yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilin çarptığı yaşlı adam ile çarpan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobilin çarptığı yaşlı adamın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapandı. Kazaya karışan otomobillerin kaldırılması ve olay yerinin temizlenmesinin ardından yol trafiğe açıldı.

Kazayı anlatan Mehmet Aras, "Hurda toplarken 'güm' diye ses geldi. Sesi duyunca aşağı indim. Araç geldi yayaya çarptı. Yaya da 55'li yaşlarda. Ağır şekilde yaralıydı. Mercedes kulübeye vurdu ve yan yattı. Aracın içinde biri 5 yaşında bebek, sürücü erkek ve yanında da karısı vardı. 3 kişiyi sağ salim ve yaralı şekilde çıkarttık. Dayının durumu ağırdı" dedi.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde aracın büfeye ve araçlara çarptığı ve toz bulutunun çıktığı görülüyor.