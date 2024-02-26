Çekmeköy'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, durakta bekleyen yaşlı bir adama çarptı, ardından kullanılmayan boş bir büfeye ve park halindeki iki araca çarptıktan sonra yola devrildi. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi ile otomobilin çarptığı yaşlı kişi ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Çekmeköy'de Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen seyir halindeki otomobil, bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak yol üzerindeki otobüs durağına daldı. Durakta bekleyen yaşlı bir adam otomobilin çarpmasıyla yola savruldu. Duramayan otomobil, boşaltılmış halde olan bir büfeye ve park halindeki iki otomobile çarptıktan sonra ters dönerek yola devrildi. Aracın çarptığı büfenin parçaları park halindeki iki otomobilin üzerine ve yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilin çarptığı yaşlı adam ile çarpan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobilin çarptığı yaşlı adamın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapandı. Kazaya karışan otomobillerin kaldırılması ve olay yerinin temizlenmesinin ardından yol trafiğe açıldı.
Kazayı anlatan Mehmet Aras, "Hurda toplarken 'güm' diye ses geldi. Sesi duyunca aşağı indim. Araç geldi yayaya çarptı. Yaya da 55'li yaşlarda. Ağır şekilde yaralıydı. Araç kulübeye vurdu ve yan yattı. Aracın içinde biri 5 yaşında bebek, sürücü erkek ve yanında da karısı vardı. 3 kişiyi sağ salim ve yaralı şekilde çıkarttık. Dayının durumu ağırdı" dedi.
Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde aracın büfeye ve araçlara çarptığı ve toz bulutunun çıktığı görülüyor. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Çekmeköy'de Kontrolden Çıkan Otomobilin Zincirleme Kazası - Son Dakika
MHP lideri Devlet Bahçeli, doğum günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 70 adet gül gönderdi. Erdoğan da Bahçeli'nin bu jestine "Devlet Bey nezaketini yine gösterdi, çok da zengin bir nezaket. Yaşımın miktarında güller gönderdi" sözleriyle karşılık verdi.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Şanlıurfa'da oynanacak olan Süper Kupa maçında Şanlıurfa Stadı'ndaki teknik ve altyapı yetersizliği sebebiyle ''yarı otomatik ofsayt sistemi' kullanılmayacak.
Kars'ta CHP'nin DEM Parti ile yaptığı ittifaktan rahatsız olduklarını dile getiren çok sayıda CHP'li, partilerinden istifa ederek MHP'ye katıldı. MHP rozetleri İl Başkanı Tolga Adıgüzel tarafından takılan kişiler, 31 Mart'taki yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'na destek vereceklerini açıkladı.
Avcılar'da bir binanın bodrum katında çıkan yangında 19 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın sırasında balkona çıkarak yardım isteyenler, dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Kurtarılanların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
AK Parti Genel Merkez'de soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kürsüde dile getirdiği "Ben seçimi kazanırsam yine AK Parti'de olacağım diyen sirk cambazlarına pirim vermeyin" sözleriyle Yeniden Refah Partisi'ne gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi. Erdoğan, "Ben onların adını anmadım" diyerek soruyu soran muhabire "Kendine gel" uyarısında bulundu.
Fenerbahçe, Türkiye Kupası'ndaki Ankaragücü maçında Fred'i riske etmeme kararı aldı. Sakatlığını yeni atlatan oyuncu, Eryaman Stadyumu'nun zemininden ötürü kadroya alınmayacak.
DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e verdiği cevapta 'Evet size kaybettireceğiz' dedi. Sakık ayrıca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Topal Osman'a bağlıyım' sözüne karşılık olarak 'Biz de Şeyh Sait, Seyit Rıza'nın torunlarıyız' ifadesini kullandı.
MKE Ankaragücü maçında tribünlere yönelik yaptığı hareket sonrası tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen, Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi 1 maç men ve 19 bin 500 TL'lik para cezası aldı. Icardi'nin 1 maçlık cezasına Beşiktaş'tan sonra Fenerbahçe'den de tepki geldi.
Konserlerine hız kesmeden devam eden Petek Dinçöz, Kıbrıs'taki konserine 4,5 milyon TL'lik takıları ve siyah özel tasarım elbisesiyle çıktı. Performansıyla dikkatleri üzerine çeken Dinçöz, bir de İnci Taneleri dizisindeki Dilber'in pavyon dansını yaptı.
Sizin düşünceleriniz neler ?