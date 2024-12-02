Çekmeköy'de Silahlı Kavga: 2 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Çekmeköy'de Silahlı Kavga: 2 Ölü, 2 Yaralı

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İstanbul Çekmeköy'de, para anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

02.12.2024 09:46
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Para anlaşmazlığında kan döküldü: 2 ölü, 2 yaralı

İSTANBUL - Çekmeköy'de 2 şahıs arasında ev alma konusundaki para anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Olay, 18.55'te Çekmeköy Ekşioğlu Mahallesi Kur'an Kursu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ş. isimli polis memuru geçmişte yaşanan ev alma konusundaki para anlaşmazlığı nedeniyle inşaat firması sahibi Sabri Ekşi, oğlu Yusuf Ali Ekşi, Emirhan Furkan Ekşi ile çalışanları Orhan Uka'ya, tartışma sonrası büyüyen kavgada silahıyla ateş açtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede, Sabri Ekşi ile oğlu Yusuf Ali Ekşi'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Emirhan Furkan Ekşi ile Orhan Uka ise yaralı olarak hastaneye kaldırılırken olay yeri inceleme ekipleri tarafından olay yerinde inceleme çalışmaları yapıldı. Çalışmaların ardından hayatını kaybeden iki kişinin cenazesi Adli Tıp Morguna gönderildi.

Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Çekmeköy\'de Silahlı Kavga: 2 Ölü, 2 Yaralı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çekmeköy'de Silahlı Kavga: 2 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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