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Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı. Fethi kabir işlemi yapılan mezarın son hali görüntülendi.

Bahçeşehir'de 2009 tarihinde lise öğrencisi Münevver Karabulut'u vahşice öldüren Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı. Mezardan çıkarılan cesedin kalıntıları Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kazılan mezarın son hali görüntülendi. Açılan mezarın ceset çıkarıldıktan sonra tekrar toprakla örtüldüğü, daha öncesinde mezarın içinden yükselen ağacın kesildiği ve mezarda bulunan otların yolunduğu görüldü. - İSTANBUL