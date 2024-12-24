Cenk Sakık'ın Yargı Süreci Devam Ediyor - Son Dakika
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Cenk Sakık'ın Yargı Süreci Devam Ediyor

Cenk Sakık, restoranda bir kişiyi vurduğu gerekçesiyle yargılanmaya devam ediyor.

24.12.2024 13:08
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Başkentte restoranda çıkan kavgada bir kişiyi silahla ayağından yaralayan DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık'ın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 21.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın oğlu tutuksuz sanık Cenk Sakık ile taraf avukatları ve müşteki M.K. katıldı. Mahkeme başkanı dava dosyasına gelen evrakı okumasının ardından tanık dinleneceğini bildirdi.,

Tanık F.A. "Olay günü dışarıdan bağırma sesleri geldi, ona çıktım. Arbede yaşandı. Cenk Sakık silah çıkarttı, sonra müştekinin bacağından vurdu. Aralarında 1 metre civarı mesafe vardı. Cenk silahı doğrudan müştekiye doğrulttu ayağına sıktı, bacağından vurdu" dedi.

"Cenk Sakık ağır sinkaflarda bulundu"

Söz verilmesi üzerine konuşan müşteki M.K. ise Cenk Sakık ve ailesiyle tanıştığını ve olay günü gürültü duyaraktan Cenk Sakık'ı korumak açısından içeri girdiğini söyleyerek, "Bir şey olduğumu sandım, samimiydik. Ama Cenk Sakık alkollüydü, gittim yanına bana sinkaf etti. Tartışma büyüyecek gibiydi lavaboya gittim. Cenk yanıma geldi. 'Gel seninle hesaplaşacağız' dedi. Ben sakin olmasını söyledim. Ağır sinkaflarda bulundu. Bana tekme attı, bende geri çekildim. O esnada bana silah doğrulttu, bacağımda yanma hissi oluştu. Beni vurdun Cenk artık kendine gel dedim. Silahı etkisiz hale getirebilir miyim diye düşünüyordum" ifadelerinde bulundu.

Söz alan sanık Sakık müştekiye geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, "İlk ifadem geçerlidir, tanık beyanına da diyeceğim yoktur" beyanına yer verdi.

Sanık, tanık ve müşteki beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme sanık Sakık hakkında bulunan adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmederek duruşmayı 12 Şubat 2025'e erteledi.

'Olayın geçmişi'

Ankara'da restoranda çıkan kavgada bir kişiyi silahla yaralayan DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs", "ruhsatsız silah bulundurma", "tehdit" ve "alenen hakaret" suçlarından 37 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Olay sonrası kaçan Cenk Sakık, daha sonra güvenlik güçlerine teslim olmuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Cenk Sakık'ın Yargı Süreci Devam Ediyor - Son Dakika

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