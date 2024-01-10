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Cephanelik gibi ev: Samanların içine gizlemişler - Son Dakika
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Cephanelik gibi ev: Samanların içine gizlemişler

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde yapılan operasyonda, bir evin bazı bölümleriyle samanların içine gizlenmiş seyyar dipçikli kalaşnikof, ruhsatsız av tüfeği ve 2 tabanca ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Cephanelik gibi ev: Samanların içine gizlemişler
10.01.2024 - 23:13,
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Cephanelik gibi ev: Samanların içine gizlemişler

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, bir evin bazı bölümleriyle samanların içine gizlenmiş seyyar dipçikli kalaşnikof, ruhsatsız av tüfeği ve 2 tabanca ele geçirildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Balışeyh ilçesindeki bir köyde Y.Ö. isimli şahısın evine operasyon düzenlendi. Cumhuriyet Savcılığından alınan izinle yapılan aramada, samanların arasında poşet ve bezlere sarılı halde seyyar dipçikli kalaşnikof ve ruhsatsız tabanca ile evin bazı bölümlerinde ruhsatsız av tüfeği ile tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.Ö, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet, Kırıkkale, Jandarma, Balışeyh, Güvenlik, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Cephanelik gibi ev: Samanların içine gizlemişler - Son Dakika


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