Çeşme'de Liman Projesi İçin İmar Planı Askıya Alındı - Son Dakika
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Çeşme'de Liman Projesi İçin İmar Planı Askıya Alındı

Çeşme\'de Liman Projesi İçin İmar Planı Askıya Alındı

Çeşme'de Sahil Güvenlik tarafından liman projesi için yeni imar planı askıya alındı.

13.02.2025 13:12
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İzmir'in Çeşme ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılması planlanan liman projesinin imar planı askıya çıkarıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni imar planı değişikliğine göre, Musalla Mahallesi'nde bulunan ve mevcut planda "park, ağaçlandırılacak alan ve yol" olarak belirlenen bölge, "liman ve özel güvenlik bölgesi" olarak yeniden tanımlandı. Projenin en önemli gündem maddesi, düzensiz göçle mücadele ve deniz güvenliğinin sağlanması olarak belirtiliyor.

Hazineye ait 11 bin 472 metrekarelik kara alanı ile 211 bin 651 metrekarelik deniz alanı, geçtiğimiz yıl Sahil Güvenlik Komutanlığı'na tahsis edilmişti.

Göç ve deniz güvenliği Vurgusu

Plan açıklama raporunda, projenin Sakız Adası'na en uygun mesafede bulunduğu ve bölgenin jeopolitik açıdan kritik öneme sahip olduğu vurgulanıyor. Rapor, limanın kurulmasının yurt savunması, düzensiz göçmen faaliyetlerinin önlenmesi, emniyet, güvenlik ve arama kurtarma faaliyetleri açısından önemli olduğunu belirtiyor. Ayrıca, Çeşme Yarımadası'nın İzmir'in en önemli turizm bölgelerinden biri olması nedeniyle, denizlerde can ve mal güvenliği, huzurun sağlanması ve tıbbi tahliye ihtiyaçlarının karşılanması noktasında Sahil Güvenlik'in bölgede aktif olmasının gerekliliğine dikkat çekiliyor.

Özellikle yaz sezonunda artan turist ve balıkçılık faaliyetleri dolayısıyla denetim, kontrol ve arama kurtarma çalışmalarının yoğunlaştığı belirtilirken, planlanan limanın bu ihtiyaçlara hızlı yanıt verebilecek bir merkez olacağı ifade ediliyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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