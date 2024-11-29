Ceviz Dolandırıcıları Adliyeye Alkışlarla Sevk Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ceviz Dolandırıcıları Adliyeye Alkışlarla Sevk Edildi

Geniş Video İzle

EFT ödemesini iptal eden 11 şüpheli, jandarma operasyonuyla yakalanıp alkışlarla adliyeye sevk edildi.

29.11.2024 11:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üreticiden aldıkları 2 milyonluk ceviz parasını ödemeyen şüpheliler alkışlarla adliyeye sevk edildi

DENİZLİ - Denizli ve çevre illerinden üreticilerin ellerindeki piyasa değeri 2 milyonu bulan 12 ton cevizi aldıktan sonra yaptıkları EFT ödemesini iptal eden 11 şüpheli JASAT'ın 'Çetin Ceviz' operasyonuyla yakalandı. Jandarmanın geniş güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edilen şüphelilerin ailelerinin alkış tutması ise dikkatlerden kaçmadı.

Denizli'nin Honaz, Tavas, Pamukkale ve Güney ilçeleri ile çevre illerinde ceviz üreticilerinin mahsullerini alan şüpheliler yaptıkları EFT ödemesini ise iptal etti. Üreticilerin ihbarları üzerine Jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), geniş çaplı soruşturma başlattı. Zarara uğrayan 6 üreticiye ulaşan JASAT timleri titizlikle yürüttüğü soruşturma çerçevesinde piyasa değeri 2 milyonu bulan cevizi alarak haksız kazanç sağlayan 11 şüphelinin kimliklerini belirledi. Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde olduğu belirlenen 11 şüpheli JASAT timlerince düzenlenen 'Çetin Ceviz' operasyonu ile yakalandı. Yapılan aramalarda 12 ton ceviz ele geçirildi. Denizli'ye getirilen 11 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevkleri sırasında şüphelilerin ailelerinin alkış tutarken, bir şüphelinin de kendisini alkışlayarak "Devam, devam" demesi dikkatlerden kaçmadı. Yine şüphelilerden birinin sevk sırasında "Bu kadar meşhur olacağımı bilmiyordum" dediği görüldü.

Şüpheliler yargılama sırasında üreticilerin 2 milyonluk zararını ödemeyi kabul ettiği öğrenildi.

Ceviz Dolandırıcıları Adliyeye Alkışlarla Sevk Edildi
Kaynak: İHA

Çetin Ceviz, Güvenlik, Jandarma, 3-sayfa, Ekonomi, Denizli, Tarım, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ceviz Dolandırıcıları Adliyeye Alkışlarla Sevk Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:50 Türk-İş Başkanı Atalay’dan asgari ücret çıkışı: Ortada dolaşan rakamları kabul etmek mümkün değil Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret çıkışı: Ortada dolaşan rakamları kabul etmek mümkün değil
11:14 Piyasaları alt üst eden sahte dolar skandalı akıllara Saddam’ın yaptığını getirdi Piyasaları alt üst eden sahte dolar skandalı akıllara Saddam'ın yaptığını getirdi
10:33 Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında yakalama kararı Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında yakalama kararı
10:26 Halep savaşında ölü sayısı 100’ü geçti, muhalif gruplar kent merkezine dayandı Halep savaşında ölü sayısı 100'ü geçti, muhalif gruplar kent merkezine dayandı
10:08 Güney Hastanesi’nin sahibi: Ortaokul mezunuyum, sigorta primim için hastaneyi satın aldım Güney Hastanesi'nin sahibi: Ortaokul mezunuyum, sigorta primim için hastaneyi satın aldım
17:30 İstanbul’da sağlık raporu için kan vermesi istenen şahıs sağlık çalışanlarına saldırdı İstanbul'da sağlık raporu için kan vermesi istenen şahıs sağlık çalışanlarına saldırdı
16:55 Samet Aybaba’nın düzenleyeceği toplantının detayları belli oldu Samet Aybaba'nın düzenleyeceği toplantının detayları belli oldu
16:39 Türkiye-Macaristan maçı Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynanacak Türkiye-Macaristan maçı Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak
16:31 Saran’dan RTÜK’ün cezasına görülmemiş tepki Saran'dan RTÜK'ün cezasına görülmemiş tepki
16:23 Reytinglerde üst sıraları zorlayan diziden sürpriz final kararı Reytinglerde üst sıraları zorlayan diziden sürpriz final kararı
16:22 Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com’a anlattı Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com'a anlattı
16:16 Putin’den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer Putin'den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer
16:04 Lüks yaşantısıyla gündem olan oyuncu, uyuşturucu kaçakcılığından yakalandı Lüks yaşantısıyla gündem olan oyuncu, uyuşturucu kaçakcılığından yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 12:24:57. #1.11#
SON DAKİKA: Ceviz Dolandırıcıları Adliyeye Alkışlarla Sevk Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.