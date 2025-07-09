CHP Genel Başkanı'na Darp Davası

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i, Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi çıkışında yumruk atmak suretiyle darp eden sanık Selçuk Tengioğlu hakim karşısına çıktı. Sanık savunmasında, "Ben yaptığım eylemin doğru olmadığını biliyorum. Bundan dolayı pişmanım ancak hala kızgınlığım devam etmektedir" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i, Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi çıkışında yumruk atmak suretiyle darp eden sanık Selçuk Tengioğlu'nun 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama' suçundan 2 yıl 3 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Selçuk Tengioğlu ve taraf avukatları hazır bulundu.

"Tokat atmış olabilirim"

Duruşmada savunma yapan sanık Tengioğlu, olay günü evinden çıkıp Taksim Meydanı'na doğru yürüdüğünü söyleyerek, "Bir kalabalık vardı, cenaze olduğunu söylediler ve oraya doğru yürüdüm. O sırada AKM önünde Özgür Özel'in olduğunu gördüm, kendisine hitaben 'çocukların peşini bırakın, kan akıtmayın' şeklinde söylemde bulundum. Bunun üzerine orada bir arbede yaşandı, bu sırada tokat atmış olabilirim fakat kesinlikle planlı bir şekilde hareket etmedim. Kimseden bir talimat da almadım, yönlendirilmedim de. Olay tamamen doğal bir şekilde gerçekleşmiştir, beraatımı talep ederim" dedi.

"Kendisinin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na, Savcılarına, askerlerine ve polislerine tehditvari konuşmaları olduğundan dolayı, kızgınlığım olduğu için bir an duygusal davrandım"

Hakim emniyetteki ifadesini okuyarak sanığın çelişkili beyan verdiğini belirtti. Bunun üzerine savunmasına devam eden sanık Tengioğlu, "Olay günü Özgür Özel'i gördüğümde kendisinin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na, Savcılarına, askerlerine ve polislerine tehditvari konuşmaları olduğundan dolayı, kızgınlığım olduğu için bir an duygusal davrandım ve yüzüne bir tokat attım. Kızgınlığım hala devam etmektedir" şeklinde konuştu.

"Pişmanlığını da belirtmediği için lehe olan hükümlerin uygulanmamasını talep ederiz"

Müşteki Özgür Özel'in avukatı Sedat Aslantaş ise sanığın eylemini kameralar önünde gerçekleştirdiğini, inkar yoluna gitmesinin cezadan kurtulma amaçlı olduğunu ve saldırıyı da tasarlayarak gerçekleştirdiğini belirterek, "Sanığın sabıka geçmişi, mağdurun toplumsal ve siyasal konumu ve olayın toplumda oluşturduğu infial de göz önüne alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesini, ayrıca pişmanlığını da belirtmediği için lehe olan hükümlerin uygulanmamasını talep ederiz" ifadelerini kullandı.

"Yaptığım eylemin doğru olmadığını biliyorum"

Sanık Tengioğlu bu sırada söz almak istediğini belirterek, "Kimse bana pişman mısın diye sormadı" dedi. Bunun üzerine hakim, "Sana savunma yapman için söz verdik ve savunmanı yaptın. Savunma yaparken ben bundan dolayı pişmanım diyebilirdin" diye konuştu. Sanık ise, "Ben yaptığım eylemin doğru olmadığını biliyorum. Bundan dolayı pişmanım ancak hala kızgınlığım devam etmektedir. Bu şahsın eline bir sürü insanın kanı bulaşmıştır ben de kendisine karşı kızgınım ve bu eylemi bu nedenle gerçekleştirdim ancak planlamadım" ifadelerini kullandı.

Tutukluluk halinin devamına hükmedildi

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Selçuk Tengioğlu'nun tutukluluk halinin devamına ve eksikliklerin giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi. - İSTANBUL