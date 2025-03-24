Cinayet Zanlısı Bergama'da Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Cinayet Zanlısı Bergama'da Yakalandı

Cinayet Zanlısı Bergama\'da Yakalandı

İzmir'de 2017'de Funda Gülmez'in cinayet zanlısı Ümit Ş. Bergama'da polisten kaçarken yakalandı.

24.03.2025 17:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2017 yılında İzmir'in Çiğli ilçesinde bir apartmanın 8'inci katında cesedi naylon poşete sarılı bulunan Funda Gülmez'in katil zanlısı olan ve cezaevinden kaçan firari Ümit Ş. Bergama'da polis ekiplerince yakalandı.

Olay, 21 Mart 2017'de akşam saatlerinde Yakakent Mahallesi'nde bir apartmanın 8'inci katında meydana geldi. Ümit Ş. (24) isimli bir şahısla aynı evde yaşadığı öne sürülen 28 yaşındaki Funda Gülmez'den haber alamayan yakınları Gülmez'in yaşadığı eve gitti. Yakınları eve girdiğinde genç kadının naylon poşete sarılmış cansız bedeniyle karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi intikal etti. Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Gülmez'in cesedini bulan yakınları ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Gülmez'in birlikte yaşadığı öne sürülen Ümit Ş.'nin ise telefon aramalarına cevap vermemesi üzerine durumdan şüphelenen polis ekipleri, Ümit Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Katil zanlısı olarak Ümit Ş., cinayete yardım etmekten Gözde K. ve suç delillerini yok etmek suçundan İbrahim Ö. polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada mahkeme heyeti, sanıklar Gözde K. ile İbrahim Ö.'nün tahliyesine, Ümit Ş.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Cinayeti itiraf etmişti

Bir eğlence merkezinde gece çalışan Ümit Ş., olay günü eve gittiği ifade ederek, emniyette cinayeti itiraf etti. Birlikte yaşadığı Funda Gülmez'in kendisini aldattığı için cinnet getirdiğini öne süren Ümit Ş.'nin kan donduran ifadesinde, "Eve geldiğinde Funda'yı telefonla konuşurken yakaladım. Kimle konuştuğunu sorduğumda bana 'kardeşim' diye bahsettiği daha önceki sevgilisi ile ilişkisini sürdürdüğü ortaya çıktı. Ben de cinnet getirerek önce darp ettim, sonrasında ise bıçakladım" demişti. Naylon poşete sarılı bulunan genç kızın ise cesedin saklanamamasından dolayı poşete sarıldığı öğrenilmişti.

1 yıldır aranıyordu

2017 yılında girdiği cezaevinden geçtiğimiz yıl kaçtığı öğrenilen Ümit Ş., 23 Mart günü Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı. 25 yıl hapis cezası olduğu öğrenilen firari, işlemlerinin ardından cezaevine yeniden teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Bergama, Cinayet, Çiğli, izmir, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Cinayet Zanlısı Bergama'da Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Torbalar belli oldu İşte A Milli Takım’ın A Ligi’ndeki muhtemel rakipleri Torbalar belli oldu! İşte A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor
İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
Özel gündeme getirdi X’ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret Özel gündeme getirdi! X'ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret
RTÜK Başkanı’ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak RTÜK Başkanı'ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak
Aydın’da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı Aydın'da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
Szoboszlai’den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda’yı “1088“ rakamı üzerinden vurdu Szoboszlai'den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda'yı "1088" rakamı üzerinden vurdu
Altın gözünü yeni rekorlara dikti Altın gözünü yeni rekorlara dikti
Kerem Bürsin’den radikal değişim Yeni imajıyla herkesi şaşırttı Kerem Bürsin'den radikal değişim! Yeni imajıyla herkesi şaşırttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin
Erdoğan CHP’yi topa tutarken Yerlikaya’nın verdiği tepki bomba Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba

00:21 Erdoğan’ın merhum annesine küfrettiler Skandalın ardından çok sayıda gözaltı Erdoğan'ın merhum annesine küfrettiler! Skandalın ardından çok sayıda gözaltı
23:43 Saraçhane’de göstericiler polise saldırdı Saraçhane'de göstericiler polise saldırdı
23:21 CHP lideri Özgür Özel boykot listesini açıkladı CHP lideri Özgür Özel boykot listesini açıkladı
19:42 Erdoğan CHP’yi topa tutarken Yerlikaya’nın verdiği tepki bomba Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba
17:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin
09:36 Kerem Bürsin’den radikal değişim Yeni imajıyla herkesi şaşırttı Kerem Bürsin'den radikal değişim! Yeni imajıyla herkesi şaşırttı
09:18 Altın gözünü yeni rekorlara dikti Altın gözünü yeni rekorlara dikti
09:17 Szoboszlai’den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda’yı “1088“ rakamı üzerinden vurdu Szoboszlai'den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda'yı "1088" rakamı üzerinden vurdu
09:16 Aydın’da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı Aydın'da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
09:10 RTÜK Başkanı’ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak RTÜK Başkanı'ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak
09:02 Özel gündeme getirdi X’ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret Özel gündeme getirdi! X'ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret
08:54 İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
08:51 Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor
08:48 Torbalar belli oldu İşte A Milli Takım’ın A Ligi’ndeki muhtemel rakipleri Torbalar belli oldu! İşte A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2025 01:54:51. #7.13#
SON DAKİKA: Cinayet Zanlısı Bergama'da Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement