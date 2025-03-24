Cinayet Zanlısı Bergama\'da Yakalandı

2017 yılında İzmir'in Çiğli ilçesinde bir apartmanın 8'inci katında cesedi naylon poşete sarılı bulunan Funda Gülmez'in katil zanlısı olan ve cezaevinden kaçan firari Ümit Ş. Bergama'da polis ekiplerince yakalandı.

Olay, 21 Mart 2017'de akşam saatlerinde Yakakent Mahallesi'nde bir apartmanın 8'inci katında meydana geldi. Ümit Ş. (24) isimli bir şahısla aynı evde yaşadığı öne sürülen 28 yaşındaki Funda Gülmez'den haber alamayan yakınları Gülmez'in yaşadığı eve gitti. Yakınları eve girdiğinde genç kadının naylon poşete sarılmış cansız bedeniyle karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi intikal etti. Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Gülmez'in cesedini bulan yakınları ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Gülmez'in birlikte yaşadığı öne sürülen Ümit Ş.'nin ise telefon aramalarına cevap vermemesi üzerine durumdan şüphelenen polis ekipleri, Ümit Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Katil zanlısı olarak Ümit Ş., cinayete yardım etmekten Gözde K. ve suç delillerini yok etmek suçundan İbrahim Ö. polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada mahkeme heyeti, sanıklar Gözde K. ile İbrahim Ö.'nün tahliyesine, Ümit Ş.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Cinayeti itiraf etmişti

Bir eğlence merkezinde gece çalışan Ümit Ş., olay günü eve gittiği ifade ederek, emniyette cinayeti itiraf etti. Birlikte yaşadığı Funda Gülmez'in kendisini aldattığı için cinnet getirdiğini öne süren Ümit Ş.'nin kan donduran ifadesinde, "Eve geldiğinde Funda'yı telefonla konuşurken yakaladım. Kimle konuştuğunu sorduğumda bana 'kardeşim' diye bahsettiği daha önceki sevgilisi ile ilişkisini sürdürdüğü ortaya çıktı. Ben de cinnet getirerek önce darp ettim, sonrasında ise bıçakladım" demişti. Naylon poşete sarılı bulunan genç kızın ise cesedin saklanamamasından dolayı poşete sarıldığı öğrenilmişti.

1 yıldır aranıyordu

2017 yılında girdiği cezaevinden geçtiğimiz yıl kaçtığı öğrenilen Ümit Ş., 23 Mart günü Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı. 25 yıl hapis cezası olduğu öğrenilen firari, işlemlerinin ardından cezaevine yeniden teslim edildi. - İZMİR