Çorlu'da kaza: 3 ölü, 1 bebek ağır yaralı - Son Dakika
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Çorlu'da kaza: 3 ölü, 1 bebek ağır yaralı

Tekirdağ Çorlu'da iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, bir bebek ağır yaralandı.

11.10.2024 22:04
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Tekirdağ Çorlu'da feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti, bir bebek ağır yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, bir bebek ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Çorlu Ağır Bakım Işıkları mevkisinde gece saatlerinde yaşandı. F.A. yönetimindeki 41 VV 964 plakalı otomobil, Çetin Karakuş idaresindeki 39 DK 850 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Karakuş'un kullandığı araç hurdaya döndü.

Kazada, Çetin Karakuş, aynı araçta bulunan Çiğdem Karakuş ve Çisem Meriç olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan bir bebek ise ağır yaralandı. Yaralı bebek, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Buradaki tedavisinin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesine sevk edilen bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan diğer araç sürücüsü F.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kaza sonrası olay yerine gelen trafik ekipleri, yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorlu'da kaza: 3 ölü, 1 bebek ağır yaralı - Son Dakika

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