Tekirdağ Çorlu'da motosikletin yaya geçidinden geçen yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Çorlu ilçesi Cemaliye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri Akıncılar sapağında meyana geldi. Tahtalı Camii istikametine seyreden Ö.T.'nin kullandığı 33 KGC 46 plakalı motosiklet, yaya geçidinden geçen M.K. isimli yayaya çarptı.
Kaza sonrası motosiklet sürücüsü ve yaya yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Çorlu'da Motosiklet Kazası: İki Yaralı - Son Dakika
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